Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 20 ton kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 ton kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı ikamet ve iş yerlerine yönelik kaçak içki operasyonu düzenledi.
Operasyonda 20 ton kaçak içki, 2 bin 500 sahte bandrol, 1580 şişe, 25 fermente düzeneği, 20 tank, 7 damıtma düzeneği, 4 alkol derece ölçüm cihazı ile şişeleme makinesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 7 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Kaçak İçki Kaçakçılık Sahte İçki
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