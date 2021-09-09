Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 19:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kırıkkale'de trafik kazası: 5 ölü, 1 yaralı
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Kaman- Karakeçili yolu İğdebeli kavşağında meydana geldi.
Murat Bostancı yönetimindeki 40 EH 237 plakalı otomobil iddiaya göre, döner kavşakta Onur Erkan'ın kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobile çarptı.
İki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle savrularak taklalar atarken, kaza yerinde 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 2 yaralı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin daha hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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