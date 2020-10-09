Sahte içki can almaya devam ediyor.

Kırıkkale’de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. 7 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, bir kişinin ise durumu ağır. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de 9 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de ise yine sahte içki tüketen 9 kişi farklı görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. 9 kişiden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunuyor.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Sahte içkileri piyasaya süren şüpheliler tespit edilirken, yapılan baskınlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Rahatsızlanan 9 kişinin bir kısmının sahte içkileri hazır aldığı, bir kısmının ise etil alkol ve diğer malzemeleri alıp evde kendilerinin hazırladığı ortaya çıktı.