Kırıkkale'de sahte içki 7 can aldı
Kırıkkale'de 7 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti, İzmir'de ise 9 kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Sahte içki can almaya devam ediyor.
Kırıkkale’de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. 7 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, bir kişinin ise durumu ağır. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de 9 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'de ise yine sahte içki tüketen 9 kişi farklı görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. 9 kişiden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunuyor.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Sahte içkileri piyasaya süren şüpheliler tespit edilirken, yapılan baskınlarda 3 kişi gözaltına alındı.
Rahatsızlanan 9 kişinin bir kısmının sahte içkileri hazır aldığı, bir kısmının ise etil alkol ve diğer malzemeleri alıp evde kendilerinin hazırladığı ortaya çıktı.
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