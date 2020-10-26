Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırıkkale'de 1150 litre sahte rakı ve şarap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 1150 litre sahte rakı ve şarap ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkızlı köyünde H.B'nin evinde sahte içki ürettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Fiziki ve teknik takip sonucu şüphelinin evine kurduğu düzenekle sahte içki ürettiği belirlendi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sulakyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda H.B. gözaltına alındı.
Aramalarda, 850 litre sahte rakı, 300 litre sahte şarap ve içki yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.
Etiketler: Sahte İçkiSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 15:21
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