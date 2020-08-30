Kayaşehir Gazi Yaşargül Caddesi'nde, şüphe üzerine bekçiler tarafından durudurulan bir kişi, daha sonra belindeki silahı güvenlik ekiplerine doğrultarak kaçmaya başladı.

Başına silah dayadı

Bekçiler, "dur" ihtarına uymayarak elindeki silahla kaçmaya çalışan şüphelinin ayak hizasına ateş etmeye başladı. Bir binanın önüne gelindiğinde belindeki silahı çıkararak başına dayayan ve kendine zarar vereceğini belirten şüpheli binaya saklandı.

İhbar üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü, Asayiş Şubeden müzakereci polis ve özel harekat polisleri de olay yerine geldi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, müzakereci polisin saatler süren ikna çabalarının ardından şüpheli silahıyla birlikte teslim alındı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.