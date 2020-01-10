Kilyos açıklarında balıkçı teknesi battı10 Ocak 2020 Cuma 08:26 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 09:30
İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde Kilyos açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı. Batan balıkçı teknesindeki 6 kişiden 3'ü kurtarılırken, 3 balıkçı aranıyor.
Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Balıkçı teknesi ile tanker Kilyos açıklarında çarpıştı. Çarpışmanın ardından balıkçı teknesi hızlı bir biçimde battı.
Bölgeye kıyı emniyeti genel müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Teknede bulunan 6 balıkçıdan 3'ü kurtarıldı. 3 balıkçıya yönelik arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
İstanbul Boğazı trafiği sabah saatlerinden itibaren sis nedeniyle trafiğe kapalıydı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
"İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı GLARD 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır. Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir."
Sahil Güvenlik: 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması soncu kaybolan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, saat 06.30'da İstanbul Boğazı'nın kuzeybatısı 5 mil mesafesinde Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesinin çarpıştığı belirtildi.
Kazada teknenin battığı, 3 kişinin bölgede bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldığı ihbarının alınması üzerine olay yerine sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik helikopterinin görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Kayıp olduğu değerlendirilen 3 şahsın bulunması maksadıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botun da iştirak ettiği kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: TRT Haber