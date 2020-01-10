Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Balıkçı teknesi ile tanker Kilyos açıklarında çarpıştı. Çarpışmanın ardından balıkçı teknesi hızlı bir biçimde battı.

Bölgeye kıyı emniyeti genel müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Teknede bulunan 6 balıkçıdan 3'ü kurtarıldı. 3 balıkçıya yönelik arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

İstanbul Boğazı trafiği sabah saatlerinden itibaren sis nedeniyle trafiğe kapalıydı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı GLARD 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır. Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir."

Sahil Güvenlik: 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması soncu kaybolan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, saat 06.30'da İstanbul Boğazı'nın kuzeybatısı 5 mil mesafesinde Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesinin çarpıştığı belirtildi.

Kazada teknenin battığı, 3 kişinin bölgede bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldığı ihbarının alınması üzerine olay yerine sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik helikopterinin görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Kayıp olduğu değerlendirilen 3 şahsın bulunması maksadıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botun da iştirak ettiği kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber