CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerden piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılmak üzere Çubuk'a gitmiş burada saldırıya uğramıştı.

Ankara Cumhuriyet Basşavcılığı saldırının faillerinden O.S Sivrihisar'da yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Olayla ilgili 5 şüphelinin de İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemlerinin devam ettiği bildirilen açıklamada, "Olaya karıştıkları iddia edilen diğer şüphelilerin kimlik tespiti ve araştırılması işlemleri de titizlikle yapılmaktadır. Olay çok yönlü olarak tüm ayrıntılarıyla araştırılmaktadır." denildi.

Kaynak: TRT Haber, AA