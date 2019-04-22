CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerden piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılmak üzere Çubuk'a gitmiş burada saldırıya uğramıştı.

Ankara Cumhuriyet Basşavcılığı saldırının faillerinden Osman Sarıgün'ün Sivrihisar'da yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Olayla ilgili 5 şüphelinin de İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemlerinin devam ettiği bildirilen açıklamada, "Olaya karıştıkları iddia edilen diğer şüphelilerin kimlik tespiti ve araştırılması işlemleri de titizlikle yapılmaktadır. Olay çok yönlü olarak tüm ayrıntılarıyla araştırılmaktadır." denildi.

3 şüpheli serbest bırakıldı

Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında, 3 şüphelinin savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmalarına karar verildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartı konulması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kılıçdaroğlu’na yumruk attığı görüntülere yansıyan Osman Sarıgün’nün sorgusunun ise devam ettiği ifade edildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gözaltına alınan Osman Sarıgün ile ilgili açıklama yaptı.

Sn Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün’ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 22 Nisan 2019

Sarıgün’ün AK Parti üyesi olduğunu bildiren Çelik, "Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir." dedi.

Çelik Twitter'dam şu açıklamayı yaptı:

"AK Parti şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur."

Kaynak: TRT Haber, AA