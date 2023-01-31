Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kediyi tekmelediği iddia edilen şüpheli yakalandı
İstanbul Küçükçekmece'de bir sitede kediyi tekmelediği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Atakent Mahallesi'ndeki bir sitede 5 Ocak'ta bina girişinde kediye eziyet ettiği belirlenen Aytuğ K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Aytuğ K, emniyetteki işlemlerinin ardından "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adliyeye sevk edildi. Aytuğ K'nın binadan dışarı çıkmaya çalışan kediyi tekmelediği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
Görüntülerde, Aytuğ K'nın, apartmanın giriş kapısını kapattıktan sonra kediye defalarca tekme attığı, kapalı alanda kaçmaya çalışan kediye saldırmaya devam ettiği, daha sonra kapıyı açarak kedinin çıkmasına izin verdiği yer almıştı.
Aytuğ K. hakkında 2019'da da hayvanlara eziyet ettiği gerekçesiyle işlem yapıldığı öğrenilmişti.
Son Haberler
- 19:41
- 19:28
- 19:26
- 19:19
- 19:16
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da karaca avlayan kişiye 15 bin 211 lira ceza yazıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz