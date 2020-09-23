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Keçiören'de sağlık çalışanlarına saldırıya 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA ]
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan birinin hayatını kaybetmesi üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırı girişiminde bulunmuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, o anlara ait görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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