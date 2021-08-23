Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kazdağları'nda iki ayrı noktada orman yangını
[Fotoğraf: TRT Haber]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları mevkiinde iki farklı noktada orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Edremit ilçesine bağlı Güre ve Kızılkeçili Mahallelerinde iki farklı noktada henüz belirlenemeyen sebepten yangınlar çıktı.
Ormanlık alanda çıkan her iki yangına da 2 helikopter ve arazözlerle müdahale ediliyor.
Yerleşim alanlarını tehdit etmiyor
Karayolu ulaşımının güç olduğu yangın bölgelerine 2 helikopter ve 2 uçak daha yönlendirildi.
Yangınların yerleşim alanlarını tehdit etmediği öğrenildi.
Yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Balıkesir Orman Yangını
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