Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Sorumluluk alanındaki Kazdağı Milli Park sınırlarında 2 ayrı noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yangına 1 helikopter, 13 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 adet dozer ile müdahale edilmeye devam ediliyor.

Ayrıca, 3 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 adet ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 1 kara ekibi de yangın bölgesine gönderildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.