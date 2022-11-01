Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 14:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kazdağları'nda 2 ayrı noktada yangın
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda 2 ayrı noktada orman yangını çıktı.
Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Sorumluluk alanındaki Kazdağı Milli Park sınırlarında 2 ayrı noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Yangına 1 helikopter, 13 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 adet dozer ile müdahale edilmeye devam ediliyor.
Ayrıca, 3 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 adet ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 1 kara ekibi de yangın bölgesine gönderildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Balıkesir Orman Yangını
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