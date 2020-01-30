İstanbul İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren 106 yıllık nostaljik tramvaylardan biri arıza nedeniyle Tünel Meydanı'ndaki bakım atölyesinin önüne çekildi.

Freni boşaldığı iddia edilen ve bir anda hareket eden tramvay, az ileride park halinde bulunan bir otomobile çarptı.

[Fotoğraf: DHA]

Tramvayın çarparak birkaç metre sürüklediği otomobil rayların sonundaki takoz ile tramvay arasında sıkıştı. Kaza sırasında otomobilin içinde kimse yoktu.

Otomobilin kurtarılması beklenirken birçok kişi kazaya aldırış etmeden nostaljik tramvayın önünde ve üstünde fotoğraf çektirdi.

[Fotoğraf: DHA]