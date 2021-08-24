Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 08:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/İHA
Kaz Dağları'ndaki yangın sürüyor
[Fotoğraf: İHA]
Kazdağları’nda dün çıkan yangın devam ediyor. Söndürme çalışmaları tüm gece karadan devam ederken, sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Dağları kaplayan beyaz duman havadan da görüntülendi.
Balıkesir’in Edremit ilçesi Güre Beldesi Kavurmacılar mevkiinde dün başlayan orman yangını devam ediyor.
Dün hava kararana kadar 17 helikopter 4 uçak müdahale ederken, karadan da 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 250’ye yakın personel karadan gece boyunca da çalışmalarını sürdürdü.
Kaz Dağları'ndaki yangının ilerlemesi ekiplerin yoğun çalışmasıyla engellendi. Yangına 10 helikopter, 242 orman işçisi ve 40 arazözle müdahale ediliyor. Bölgedeki son durum @trthaber'de. pic.twitter.com/EzkZ9N74Zv— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 24, 2021
Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeden tekrar beyaz dumanların yükseldiği görülürken, helikopterler de yangına müdahaleye başladı. Gün içerisinde yangının kontrol altına alınması bekleniyor.
Etiketler: Balıkesir Orman Yangını
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