Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Evciler köyüne yakın bir noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaz Dağları'nda yangın çıktı, alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Detayları TRT Haber muhabiri Altuğ Acer aktardı.https://t.co/5HGjR14UUt pic.twitter.com/A0hIUb4sqA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 10, 2023

Ormanlık alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

[Fotoğraf: AA]

Bölgeye çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelin yanı sıra çevre belediyeler ile çeşitli kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]