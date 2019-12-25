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Kayseri'nin Sarız ilçesinde eğitime kar engeli25 Aralık 2019 Çarşamba 18:20 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 18:24
Kayseri'nin Sarız ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: kayseri Kar yağışı Okul