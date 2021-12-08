Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 00:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Akşam saatlerinde Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler sazlığın bir bölümünü kapladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: İtfaiye Kayseri Milli Parklar Orman Yangını
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