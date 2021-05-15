Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 01:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de silahlı kavga: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Talas ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Sokak'taki apartman dairesinde bir araya gelen 8 kişilik arkadaş grubunun yanına, aralarında husumet bulunan 4 kişi konuşmaya geldi.
Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi silahla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.Ç, A.I, O.A, Ş.M. ve A.O.G. sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
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