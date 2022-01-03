Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 16:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayseri'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Kayseri'de akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.
Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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