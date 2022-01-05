Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç'un kullandığı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte, Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.