Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç'un kullandığı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte, Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi.
Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 17:20
- 17:15
- 17:21
- 17:21
- 17:02
Sıradaki Haber
Malatya'da kumar operasyonu: 9 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz