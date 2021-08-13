Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 19 yaralı
Kayseri'nin Sarız ilçesinde midibüs şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen midibüs, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu Bostanlık mevkiinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.
Yaralılar helikopter ambulansla hastanelere sevk edildi
Yaralılar, ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan bazı yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.
Midibüstekilerin Kur'an kursu öğrencileri olduğu ve İstanbul'a geziye gittikleri öğrenildi.
Etiketler: Kayseri Trafik Trafik Kazası
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