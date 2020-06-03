Melikgazi ilçesinde bayan kuaföründe çalışan bir kişinin testi pozitif çıktı. Kuaför kapatılırken İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekibi, işyerine gelen ve kayıt altına alınan müşterilere tek tek ulaşarak 14 gün boyunca evde kalmaları uyarısında bulunuyor.

Yetkililer, berber ve kuaförlerin gelen müşterilerin isim, telefon ve adreslerini not almaları gerektiğine dikkat çekti. Yetkililer, kuaförlerin dezenfekte kurallarına kesinlikle uyması gerektiği ve mutlaka maske kullanmaları gerektiği uyarısında bulundu.