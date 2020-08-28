Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kayseri'de jandarmanın ölümden döndüğü anlar kamerada
Kayseri'de dikkatsiz bir sürücü trafik denetimi yapan jandarma personeline çarptı. Jandarmaya ilk müdahaleyi ekip arkadaşı yaptı.
Kayseri’de trafik denetimi yapan jandarma personeline dikkatsiz bir sürücü çarptı.
Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda, bir aracı durdurarak kontrol eden jandarma personeline, o sırada yoldan geçen bir kamyonet çarptı.
Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan jandarma personeline ilk yardımı ise ekip arkadaşı yaptı.
Etiketler: trafik denetimi kayseri jandarmaSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 16:47
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