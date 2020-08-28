Kayseri’de trafik denetimi yapan jandarma personeline dikkatsiz bir sürücü çarptı.

Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda, bir aracı durdurarak kontrol eden jandarma personeline, o sırada yoldan geçen bir kamyonet çarptı.

Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan jandarma personeline ilk yardımı ise ekip arkadaşı yaptı.