Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de bir sitenin istinat duvarı çöktü
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 5 otomobilde hasar oluştu.
Kayseri'nin Talas ilçesi Numune Sokak'taki bir sitenin istinat duvarı, yanındaki inşaatın bahçesinde çöktü.
Duvarın yıkıldığı sırada, o bölgede çevre düzenlemesi için çalışan bir kepçe vardı. Bu sırada kayan toprakla birlikte iş makinesi de sitenin bahçesine yuvarlandı. Çöken duvarın altında kalan park halindeki 5 otomobilde ise hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan kepçe operatörü olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kayseri
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