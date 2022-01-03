Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de bir kişi tartıştığı 2 kuzenini silahla vurdu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de alacak meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada kuzenleri tarafından silahla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Hunat Mahallesi'nde M.Y. ile amca çocukları Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y. alacak yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. tabancayla ateş açtı. Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y. ile bu sırada yoldan geçen M.A. yaralandı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor
Sağlık ekipleri, Gaffar Mehmet Y. ile Seyit Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Serdar Y. ile M.A. hastaneye kaldırıldı.
Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Kayseri
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