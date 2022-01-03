İddiaya göre, Hunat Mahallesi'nde M.Y. ile amca çocukları Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y. alacak yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. tabancayla ateş açtı. Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y. ile bu sırada yoldan geçen M.A. yaralandı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor

Sağlık ekipleri, Gaffar Mehmet Y. ile Seyit Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Serdar Y. ile M.A. hastaneye kaldırıldı.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.