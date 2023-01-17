Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 12:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de 2 halk otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
[Fotograf: İHA]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 halk otobüsünün çarpıştığı kazada çok sayıda yolcu yaralandı.
İlçeye bağlı Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 2 halk otobüsü kaza yaptı. Meydana gelen kazada çok sayıda yolcu yaralanırken, olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kaza yapan otobüslerdeki yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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