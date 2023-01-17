İlçeye bağlı Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 2 halk otobüsü kaza yaptı. Meydana gelen kazada çok sayıda yolcu yaralanırken, olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kaza yapan otobüslerdeki yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar gelecek...