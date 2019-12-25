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Kayseri ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli25 Aralık 2019 Çarşamba 18:20 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 19:58
Kayseri'nin Sarız ilçesi ve Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde olumsuz hava koşullarından dolayı eğitim öğretime yarın ara verildi.
Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.
Göksun'da da eğitime ara verildi
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde devam eden olumsuz hava koşulları ve bundan dolayı meydana gelen elektrik kesintisi sebebiyle eğitim öğretime yarın ara verildi.
Kaynak: AA, TRT Haber
Etiketler: Okul kayseri Kar yağışı