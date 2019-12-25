Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

Göksun'da da eğitime ara verildi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde devam eden olumsuz hava koşulları ve bundan dolayı meydana gelen elektrik kesintisi sebebiyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

Kaynak: AA, TRT Haber