Nazar Memiş, Efsa ve Eslem Tuana Yüksel, yaşları 11, 13 ve 15 olan 3 çocuk piknik yapacaklarını söyleyip evden çıktı, ancak bir daha geri dönmedi.

2'si kardeş 3 kız geri dönmeyince aile aramaya çıktı. Kızlarını bulamayan aileler polise haber verdi. Polis ekipleri kayıp kızları bulmak için çalışma başlattı.

İstanbul Arnavutköy’de piknik yapacaklarını söyleyip sırt çantalarıyla evden çıkan ikisi kardeş 3 kız çocuğundan 28 saattir haber alınamıyor. İçlerinden birinin eşyaları Avcılar sahilinde bulundu. Çocukları arama çalışmaları sürüyor. pic.twitter.com/yibtvLxmRO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2021

Anne Semra Yüksel, "4,5- 5 gibi dediler anne evin yan bahçesinde piknik yapabilir miyim? Ben de yapın dedim. Zeytin, peynir, bal bir şeyler aldılar. Küçük kızım Eslem de kıyafet aldı. Oyuncak alacağız anne dedi. Barbi bebeklere kıyafet dikeceğiz dedi. Giymedikleri tişörtlerden koyuyorlardı. Ezan okununca gelirsiniz dedim. Ezan okundu gelmedi" diyor.

Bir kişinin ifadesine başvuruldu

İstanbul Hadımköy'de kaybolan ikisi kardeş 3 çocuk ilk olarak sırt çantalarıyla güvenlik kamerasına yansıdı.

Nazar Memiş'in annesi Semiha Memiş ise, kızının 17.00 gibi kendisinden piknik için para aldığını söyledi. Dışarı çıkmak için yanına aldığı çantanın içide ise sadece oyuncak olduğunu söyledi. "Çocuğum akşam ezanı okununca eve gelirdi. Evde bile yalnız duramayan bir çocuktu" dedi.

Aileleri saatler geçtikçe daha da endişelendi. Polise haber verilerek arama çalışması başlatıldı. Bir kişinin ifadesine başvuruldu.

Sahilde eşyaları bulundu

Çocukların Avcılar'da görüldüğü belirlenince çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı. Sahilde kızlardan birine ait eşyalar bulundu.

Eşyaların fotoğrafını gören anne Saliha Memiş de eşyaların kızına ait olduğunu doğruladı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Ardından polis, çocukların Avcılar'daki güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Kayıttta çocukların ilçedeki bir tuvalete girip çıkarken görüntüsü yer aldı.

Kayıp üç kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.