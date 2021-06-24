İstanbul İstinye'de meydana gelen olayda, Furkan Tüylüoğlu, yağmurun kayganlaştırdığı yolda motosikletinin kontrolünü kaybetti.

Virajda motosikletten düşen Tüylüoğlu, oturur vaziyette yokuş aşağı kaymaya başladı.

Kazanın meydana geldiği yokuşun sonunda esnaf olan Berat Can Leylek, dükkanın önünde kahve içerken oturur vaziyette kayarak kendisine doğru gelen motosiklet sürücüsünü gördü.

Hemen yardıma koşan Berat Can Leylek kayarak gelen Furkan Tüylüoğlu'nu elinden tutarak kaldırdı.

İş yerinin sahibi vücudunun çeşitli yerlerine sürtünmeden dolayı yaralanmalar olan motosiklet sürücüsünü kendi aracına bindirerek hastaneye götürdü.

O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.