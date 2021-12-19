Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 05:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayalıklarda 2 gün mahsur kaldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kayalıklarda 2 gün mahsur kalan genç için ekipler seferber oldu. Ekiplerin üç saatlik çalışmasının ardından mahsur kalan genç kurtarıldı.
Fırat Nehri kıyısında gezintiye çıkan Alp Ertunga Çolak, kayalıklarda mahsur kaldı, balıkçılardan yardım istedi. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Ekipler, halat yardımıyla mahsur kalan gence yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaştı. Sedye ile yaklaşık 4 kilometre taşınan genç, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.
Bölgeyi yürüyerek gezen gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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