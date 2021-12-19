Fırat Nehri kıyısında gezintiye çıkan Alp Ertunga Çolak, kayalıklarda mahsur kaldı, balıkçılardan yardım istedi. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma sevk edildi.



Ekipler, halat yardımıyla mahsur kalan gence yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaştı. Sedye ile yaklaşık 4 kilometre taşınan genç, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.



Bölgeyi yürüyerek gezen gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.