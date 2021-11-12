Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi Falez 3 Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, yardım isteyen bir kadın sesi duydu.

Temizlik işçisi montunu verdi

Parkta görev yapan temizlik işçisi Sabri Altınışık, 25 metre yüksekliğindeki sarp bölgede bulunan ve üşüdüğünü söyleyen kadının yanına kayalıklardan güçlükle inerek montunu verdi.

İsminin Nilüfer Gümüş olduğunu söyleyen kadının başından ayrılmayan Altınışık, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erlerine de falezlere nereden ineceklerini tarif etti.

İtfaiye eri Altınışık'ın da yardımıyla yaralı kadını sedyeye aldı.

2,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

İpe bağlanan sedyeyi parktaki vatandaşlar itfaiye erlerinin yönlendirmesiyle yukarıya çekti. Yaralı kadın, itfaiye eri ve temizlik işçisi tarafından yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

"Önemli olan bir canı kurtarmak"

Kadına hemen üşümesin diye montunu verdiğini anlatan Altınışık, şunları söyledi:

"2,5 saat başından ayrılmadım. İtfaiyeciler gelmeden sırtımda yukarıya taşımak istedim. Ama kırıkları olabileceğini düşündüğüm için taşımadım. Kendi işimi bıraktım ama iş önemli değil. İşi her zaman yaparız. Kendimizi de tehlikeye attık ama sıkıntı değil. Önemli olan bir canı kurtarmak. Mutluyum."

Kadını gören vatandaşlardan Serhat Ürek, temizlik işçisi Altınışık'ın tehlikeyi de göze alarak kayalıklardan indiğini dile getirdi.

Polis ve itfaiye gelmeden kadına ilk müdahaleyi Altınışık'ın yaptığını aktaran Ürek, "Temizlik işçisi büyük bir fedakarlık yaptı. Allah razı olsun" dedi.