2 bin 110 rakımlı Şapatan Geçidi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı. Yolda 15 araçtaki yaklaşık 60 kişinin mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye gelen Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Olayda can kaybı ve yaralanmanın olmaması bizi sevindirdi. Durumu ekiplere bildirdik. Kısa sürede yoldaki kaya parçaları kaldırılacak ve ulaşım sağlanacaktır."

Ekiplerin yolun açılması için çalışmaları devam ediyor.