Üsküdar'da Ünalan metro durağında iki yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Metro durağının yürüyen merdivenlerinde devam eden kavgada, tekme ve yumruklar konuştu.

Kavga eden iki kişi, merdivenlerde yuvarlanmasına rağmen kavga etmekten vazgeçmedi, çevredekiler güçlükle ayırmaya çalıştı.

O anlar ise yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.