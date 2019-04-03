Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen FETÖ davası duruşmalarına, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Sümeyra Karabulut ile Cemal B. ve Şükrü B. katıldı.

Karabulut, duruşmadaki savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

Örgütle bağı olmadığını savunan Karabulut, beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia ederek beraat istedi.

Karabulut'u 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.

Kaynak: AA