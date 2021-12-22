Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'nun üç ilçesinde eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kastamonu'nun sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 23 Aralık Perşembe günü ara verildi.
Etiketler: Eğitim Kar Yağışı Kastamonu
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