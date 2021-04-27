Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 02:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kastamonu'daki yangına müdahale devam ediyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kastamonu’da merkez Kırkçeşme mahallesinde bir evde çıkan yangın diğer 3 binaya sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için müdahale devam ediyor.
Kastamonu'da ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Evlerin birbirine bitişik ve ahşap olması sebebiyle yangın kısa sürede diğer üç binaya da sıçradı.
Ekipler yangına müdahale etmek için olay yerine geldi. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla üç binada yangın kontrol altına aldı.
Bir binada ise yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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