Kastamonu'daki yangın, Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyünde çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler yangını kontrol altına almak için seferber oldu. Ancak hızla yayılan alevler çevrede bulunan yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. 6 köy tedbir amaçlı boşaltıldı.

4 ev ve 4 samanlık yandı



Alevler bir süre sonra boşaltılan Derekaraağaç köyüne ulaştı, Tekeoğlu Mahallesi'nde 4 ev ile 4 samanlık yandı. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Gece boyu karadan müdahale sürdü.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.





Vali Çakır, “Akşam karadan dozerlerimiz, kepçelerimiz ve arazözlerimiz ile yeteri kadar insan gücümüzle çalışıyoruz. Şu an için yangın yayılmaya devam ediyor" dedi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrar başladı.

9 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale



Çalışmalara 9 helikopter ve 2 uçak da destek veriyor. Yangında şu ana kadar yaklaşık 70 hektarlık alan zarar gördü.

