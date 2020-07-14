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Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Küre ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralananlar sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.
İstanbul'dan İnebolu'ya giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Kastamonu-İnebolu kara yolu Tünel mevkiinde devrildi.
Kazada yaralanan 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: yolcu otobüsü kastamonuSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 09:26
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