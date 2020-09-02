Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kastamonu'da orman yangını
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu’da yaklaşık 500 hektarlık ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle giderek büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç Köyü Dumanlı Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle, yaklaşık 500 hektarlık bir ormanlık alanda yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen yangın, yerleşim yerlerine kadar ulaştı.
İhbar üzerine yangına Taşköprü ve Kastamonu itfaiye ekipleri ile Kastamonu ve Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile çevre ilçelerde çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Şiddetli şekilde devam eden yangının söndürülmesi için hem karadan hem de havadan müdahale ediyor.
Öte yandan yangından etkilenen bazı vatandaşlara da olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrenildi.
Etiketler: kastamonu orman yangınıSon Güncelleme: 2 Eylül 2020 Çarşamba 18:36
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