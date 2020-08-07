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Kastamonu'da orman yangını
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu Cide ilçesi’ne bağlı Soğucak köyü yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Cide ilçesine bağlı Soğucak köyüne yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylüler yangına müdahale etti.
Yangın söndürme helikopteri ile de destek verilen çalışmalarda alevleri söndürme mücadelesi sürüyor.
Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Soğucak köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Detayları @trthaber muhabiri Kazım Bolat aktardı.https://t.co/rjgf6DGpUJ pic.twitter.com/dTKtZR6pAL— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 7, 2020
Etiketler: orman yangını kastamonuSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 18:44
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