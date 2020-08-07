Cide ilçesine bağlı Soğucak köyüne yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylüler yangına müdahale etti.

Yangın söndürme helikopteri ile de destek verilen çalışmalarda alevleri söndürme mücadelesi sürüyor.