Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 20:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kar yağışı: Çatalzeytin yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çığ nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
Çatalzeytin-Kastamonu kara yolu Yılanlıkaya mevkisinde yoğun kar yağışının ardından çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları 152. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle il merkezini Çatalzeytin'e bağlayan kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.
Kar nedeniyle bazı yapıların çatısı çöktü
Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde kapalı pazar yerinin çatısının bir bölümü karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Zabıta ekipleri, vatandaşların zarar görmemesi için çöken alanda önlem aldı.
Devrekani ilçesinde ise kar nedeniyle çöken İmam Hatip Lisesinin spor salonunda hasar oluştu.
Etiketler: Kastamonu Kar Yağışı Hava Durumu
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