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Türkiye
AA 15.01.2024 11:30

Kastamonu'da gıda zehirlenmesi: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'da yurtta kalan 60 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da gıda zehirlenmesi: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: TRT Haber]

Kastamonu Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam tavuk tantuni yiyen öğrencilerde sabah saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

Öğrencilerden bazıları 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı, bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye geldi. Toplam 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Öğrencilerden Beyzanur Kar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tavuk tantuniden zehirlendiklerini düşündüklerini söyledi.

Yemeği akşam yediklerini anlatan Kar, "Sabaha doğru belirtiler oldu. İshal, kusma ve bulantı şikayetlerimiz oldu. Sonrasında ambulansla buraya geldik. Sınavım var. Sınava yetişmeye çalışıyorum" diye konuştu.

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Kastamonu Gıda Zehirlenmesi
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