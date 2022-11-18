İlçedeki bir düğün salonuna gelen davetlilerden bazıları düğün devam ederken rahatsızlandı.

İlk belirlemelere göre 40 kişi Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Daha sonra ambulans ve kendi imkanlarıyla hastaneye başvuranların sayısı 45'i bebek ve çocuk olmak üzere 101'e yükseldi. Bazıları, Devrekani Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Zehirlenenlerden 49 yaşındaki bir kadın Ankara'ya sevk edildi, diğer 100 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"Takı takarken kusuyorlardı, bayılmışlardı"

Düğün salonundaki 7 yaşındaki Alper Eymen Kılıçoğlu, salonunun çok kalabalık olduğunu söyledi.

Kendisinin kantine gittiğini anlatan Kılıçoğlu, "Kantinde bir çocuk bayılmıştı. Takı takarken kusuyorlardı, bayılmışlardı. Ambulanslar geldi. Benim kuzenimin midesi bulandı" dedi.

Yüksel Kılıçoğlu ise eşi ve çocuğunu hastaneye getirdiğini ifade ederek, "Çok şükür bir şey çıkmadı. Yine de Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedbir amaçlı gidiyoruz" diye konuştu.