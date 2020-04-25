Haber Giriş: Kaynak: AA
Kastamonu'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kastamonu kent merkezine bağlı Saraycık köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylüler müdahale etti. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.
[Fotoğraf: AA]
Köy sakinlerinden Nail Çeneli, muhtarın kendilerine haber vermesi üzerine yangın tankerini traktöre takarak yanan alana gidip müdahale ettiklerini söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: kastamonu örtü yangını söndürme çalışmalarıSon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 19:37
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