Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 20:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kastamonu'da çatı yangını yan binalara sıçradı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kastamonu’da Göç İdaresi Başkanlığı binasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki binalara da sıçrayan yangına, ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Kastamonu’da Göç İdaresi Başkanlığı binasının çatı kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü ile Milli Parklar Şube Müdürlüğü binalarına da sıçradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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