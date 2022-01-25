Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından ilçe merkezinde 1,5 metreyi geçen kar kalınlığı, köylerde 2 metreye ulaştı.

Vatandaşlar, evlerin çatılarında ve araçlarının bulunduğu alanlarda kar küreme çalışması yapıyor. Sürücüler kar altında kalan araçları bulmak için yoğun vakit harcıyor.

İlçe merkezi ve köylerde karla mücadele çalışması yoğun şekilde sürüyor. Ekipler, iş makineleriyle kamyonlara yükledikleri karı ilçe dışına taşıyor.

"Gece arabayı çekiyoruz, sabaha zor buluyoruz"

İlçede yaşayan Naciye Özdemir, evinin çatısını artan kar nedeniyle çökmemesi için temizlediklerini söyledi.

Fatih Ahmet Sunar, 3 yıldır Küre ilçesinde yaşadığını, daha önce böyle bir kar yağışı görmediğini anlattı:

"Kar nedeniyle bir haftadır aracıma binemedim. Üçüncü denememde aracımı buldum. Birincisinde boş bir yeri kazmışım. İkincisinde başka bir arabayı, üçüncüsünde ise kendi arabamı buldum."

Cengiz Çelik de Küre'nin yoğun kar yağışı alan bir ilçe olduğuna işaret ederek, "Kar nedeniyle olumsuzluklar yaşanıyor. Gece arabayı çekiyoruz, sabaha zor buluyoruz" dedi.