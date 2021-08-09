Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 17:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kaş'ta orman yangını çıktı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Antalya'nın Kaş ilcesine bağlı Yayla Çavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Yangına havadan bir uçak, bir helikopter ve karadan arazözlerle müdahale ediliyor.
Ekipler rüzgarın etkisi ile yayılan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Aynı yerde cumartesi akşamı da 5 noktada yangın çıkmış, yangın vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülmüştü.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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