Yangına havadan bir uçak, bir helikopter ve karadan arazözlerle müdahale ediliyor.

Ekipler rüzgarın etkisi ile yayılan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Aynı yerde cumartesi akşamı da 5 noktada yangın çıkmış, yangın vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülmüştü.