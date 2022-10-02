Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaş'ta makilik alanda yangın: Müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Sarıbelen Mahallesi'ndeki makilikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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