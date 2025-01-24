Parçalı Bulutlu 2.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.01.2025 01:43

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin itfaiye raporu hazırlandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenen rapor tamamlandı.

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin itfaiye raporu hazırlandı

İtfaiye Müdürlüğünün raporunda, Grand Kartal Otel'deki yangının ihbar ve ekiplerin çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati ise 04.24 olarak kayıtlara geçti.

Raporda, olayın nedenine ilişkin, "Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren otel personeli ve görgü şahitlerinin beyanı ile tarafımızca yapılan incelemeler sonucunda, yangının 4'üncü katta yer alan mutfak/restoran bölümünden başladığı belirlenmiştir." ifadesi yer aldı.

Raporda, 3'üncü katın yangının başlangıç yeri olmadığı, yalnızca sirayete maruz kaldığı aktarıldı.

Binada tahribatın fazla olmasından dolayı kasıt unsuru gösterecek herhangi bir bulgu bulunamadığına dikkat çekilen raporda, yangın çıkış sebebinin bilirkişi tarafından değerlendirilmesi önerisinde bulunuldu.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Olay yerine ulaşıldığında, Grand Kartal Otel'in alevli şekilde yandığı görüldü. Yangın tarafımızca söndürülmüştür. Otel ön cephesinden merdivenli araç ile 50'den fazla vatandaş bulundukları odaların camlarından alınarak tahliye edilmiştir. Binanın arka cephesine merdivenli araç ve arazöz girişi, karlı yol ve gevşek zemin sebebiyle mümkün olmadığından atlama yatağı ile 1 vatandaş kurtarılarak tahliye edilmiştir."

Binada lobi kısmından başlanarak tüm katlarda arama kurtarma çalışması yapıldığı aktarılan raporda, "Yangında otel binasının tamamı kullanılamaz hale gelmiştir." ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER
Bolu Yangın
Sıradaki Haber
Tırla kafa kafaya çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:02
Balıkesir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
01:56
BM: Gazze'de 1 milyon çocuğun ruh sağlığı ve psiko-sosyal desteğe ihtiyacı var
01:53
Elazığ'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
01:50
Kocaeli'de kontrolden çıkan tırın kamyonet ve otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
01:46
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
00:34
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü değişti
Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
FOTO FOKUS
THY uçağıyla yıllar sonra ülkelerine dönen Suriyeliler büyük mutluluk yaşadı
THY uçağıyla yıllar sonra ülkelerine dönen Suriyeliler büyük mutluluk yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ