Kartal'da 6 Şubat'ta meydana gelen bina çökmesi sonucu 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi.

Ayrıca enkaz altında kalan 34 ZR 7403, 34 BHJ 205 ve 34 GE 21 67 plakalı otomobiller iş makineleriyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Hasar gören otomobiller, çekicilerle olay yerinden götürüldü. Çalışmalarını sürdüren ekipler binanın zeminine ulaştı.

Bakan Kurum, riskli binaların yönetici ve sakinleriyle toplantı yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve yetkili savcı, Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde incelemelerde bulundu.

Enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının sona erdiği binanın zemin etüdü yapılmaya başlandı.

Yeşilyurt Apartmanı'nın zemin etüdünün tamamlanmasının ardından, bitişiğinde yer alan ve risk taşıyan Yunus Apartmanı'nın da yıkımı gerçekleştirilecek.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katılacak.

Bakan Kurum daha sonra mahalledeki bir düğün salonunda, Yeşilyurt Apartmanı'nın etrafında yer alan ve risk nedeniyle boşaltılan apartmanların yöneticileri ve sakinleriyle bir toplantı düzenleyecek.

'Yaralananlardan 2'sinin durumu ciddi'

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal'da çöken binanın enkazından çıkarılan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hastanenin multidisipliner ekiplerin oluşturduğu, travma, acil gibi konularda oldukça deneyimli bir merkez olduğuna işaret eden Demirhan, kazanın olduğu andan itibaren 112 Acil Sağlık Hizmetleri aracılığıyla hastaneye 13 yaralının getirildiğini, bu vatandaşların da tedavisinin ciddi şekilde devam ettiğini aktardı.

Başhekim Demirhan, yaralılardan 6'sının servis takibinde olduğunu ifade ederek, tedavilerinin ortopedi, nefroloji, göğüs, plastik ve beyin cerrahi ekipleri tarafından multidisipliner şekilde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

"Bazı hastaların tedavileri 15 günü bulabilir"

Prof. Dr. Demirhan, "7 hastamızın durumu oldukça ciddiydi. Bunlardan yoğun bakım ünitelerimizde, travma ekipleri ve anestezi uzmanlarının gözetiminde bazılarının cihaza bağlı olarak tedavileri devam ediyor." diyerek, şunları kaydetti:

"Hastanenin bir özelliği de içerisinde yara ve yanık bakım ünitesi barındırıyor olması. Bu nedenle hastanemiz hiperbarik oksijen sistemine de sahip. Bu nedenle bu hastalarda görülen ezilmeye bağlı ortaya çıkan sendromun bir an önce ortadan kaldırılabilmesi için gerekli olan hiperbarik oksijen tedavi sistemini de sunuyoruz ki daha çabuk bir iyileşme daha iyi bir tedavi elde edelim. Hastalarımızın 7'si yoğun bakımda yatıyor, bunlardan 2'sinin durumu oldukça ciddi, oldukça ağır. Yoğun bakımda tedavi edilen diğer 5 hastamızın durumu daha iyiye gidiyor. Genel durumları orta düzeyde. Herhangi bir problemleri yok. Bu tedavi uzun süreli bir tedavi. Belki 1 hafta, 15 günü bulabilecek bazı hastalarımızın tedavileri. Tedavi başarılı şekilde hastanemizin ekipleri tarafından devam ediyor."

Kaynak: AA